Covilhã: Tuna “Já b’UBI & Tokuskopus” celebra 30 anos com festival

A tuna “Orquestra Académica Já b’UBI & Tokuskopus”, da Universidade da Beira Interior, celebra 30 anos de existência e, para assinalar a data, a “mais antiga tuna da UBI” promove esta sexta-feira e sábado o Tokuskopus 2020 – Festival de Tunas Masculinas na Covilhã.

Após três anos de interrupção, o evento tem início hoje pelas 21h30 com a serenata, no Largo do Centro Cívico. Estão programadas as atuações da Tuna-Mus – Tuna Médica da Universidade da Beira Interior, da Encantatuna – Tuna Académica Feminina da Universidade da Beira Interior, da RTUB – Real Tuna Universitária de Bragança, da Looney Tuna FPCEUP – Tuna Académica da FPCEUP, da VenusMonti – Tuna Acdémica da Faculdade de Direito de Lisboa e do grupo académico Seistetos. No dia seguinte os grupos visitantes irão a concurso com a tuna anfitriã no auditório da Faculdade de Ciências da Saúde da UBI.