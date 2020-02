Inaugurada Área de Acolhimento Empresarial de Trancoso

«O combate ao despovoamento pode começar assim, com uma zona empresarial com 15 lotes de terreno. Venham as empresas!», disse a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, esta sexta-feira na inauguração da Área de Acolhimento Empresarial de Trancoso, cujo preço do metro quadrado é de dois euros.

A nova zona industrial fica no lugar do Crujeiro, junto à estrada municipal que liga Trancoso a Fiães, e ocupa 4,5 hectares. O projeto resulta de um investimento de 845 mil euros, comparticipados em 710 mil euros pelo Programa Operacional Regional do Centro – Centro 2020. A fase de candidaturas para ocupar dez dos 15 lotes disponíveis está a decorrer até 15 de abril, podendo concorrer empresários das áreas da indústria, armazenagem e logística, bem como de comércio e serviços. Os espaços estão devidamente infraestruturados e têm áreas entre os 1.200 e 3.000 metros quadrados.

De acordo com o Regulamento para Atribuição de Lotes, os critérios de ponderação que vão graduar as candidaturas são, por esta ordem, a criação líquida de postos de trabalho, o volume do investimento e a atividade económica a instalar. Para Amílcar Salvador, presidente do município, «investir em Trancoso é uma decisão sustentada e de futuro».

A Área de Acolhimento Empresarial está totalmente coberta com fibra ótica de última geração, num investimento da Altice Portugal. «As empresas que se instalarem neste parque empresarial estarão num patamar de maior competitividade, conseguindo condições de comunicação idênticas às de Lisboa ou Porto», garante a empresa de telecomunicações, cujo presidente executivo, Alexandre Fonseca, tem raízes familiares em Trancoso e também participou na cerimónia. Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.