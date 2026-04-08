O centro comercial La Vie Guarda está a organizar a 8ª edição do concurso “Mostra o que Vales”, onde se pretende encontrar e revelar os «maiores talentos locais».
O desafio está aberto a pessoas com idade igual ou superior a 8 anos e com talento para a música. Nos anos anteriores foram distinguidos talentos nas áreas da música, dança e fotografia. As inscrições estão abertas até 26 de abril através do e-mail mostraoquevalesguarda@lavieshopping.pt. As eliminatórias estão marcadas para 16 e 30 de maio, pelas 15 horas, sendo que os participantes vão apresentar as performances ao vivo para o público e jurados. A final realiza-se a 13 de junho, quando serão conhecidos os vencedores. O primeiro lugar recebe 1.000 euros, o segundo terá direito a 500 euros e o terceiro classificado levará para casa 250 euros.
Concurso de talentos “Mostra o que Vales” regressa ao centro comercial La Vie Guarda
O centro comercial La Vie Guarda está a organizar a 8ª edição do concurso “Mostra o que Vales”, onde se pretende encontrar e revelar os «maiores talentos locais».
