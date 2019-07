Arquivo de registo automóvel de Lisboa com projeto-piloto na Guarda

O Arquivo Distrital da Guarda vai acolher o projeto-piloto de localização do arquivo de registo automóvel de Lisboa, que envolve o Instituto dos Registos e do Notariado e a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, no âmbito de um protocolo assinado na quinta-feira, nos Paços do Concelho.

Na cerimónia, Anabela Pedroso, secretária de Estado da Justiça, adiantou que o objetivo é, «durante um ano, estudar soluções de gestão de documentos e de acessibilidade a processos, não é só colocar papéis num determinado local». Posteriormente, o modelo será replicado em todos os concelhos e na administração pública. Na Guarda, o presidente do município garantiu que o Arquivo Distrital tem «as condições adequadas» para acolher este acervo e aproveitou a presença da governante para reclamar obras no Tribunal de Trabalho da cidade cuja sala de audiências tem sido frequentemente encerrada devido à falta de condições para a realização de julgamentos. Por sua vez, o ministro Pedro Siza Vieira afirmou que esta iniciativa destina-se a «ajudar a modernizar os arquivos e a agilizar o seu acesso» com uma solução que servirá «melhor a administração pública e os cidadãos a partir da Guarda».

Na capital do distrito, o governante reiterou que o lema do Governo é «um país competitivo internacionalmente e coeso internamente» e que, para tal, é preciso aproveitar «todo o potencial» do território e dos seus habitantes. «Continuar a crescer sustentadamente, a partir daqui, implica valorizar todo o nosso território. E atrair investimento, que crie emprego, que fixe e atraia pessoas para o interior, é uma componente essencial desse movimento de crescimento», disse Pedro Siza Vieira.