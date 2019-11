Aluno de Informática da UBI vence prémio de melhor dissertação de mestrado

Vasco Ferrinho Lopes, aluno de Engenharia Informática da Universidade da Beira Interior (UBI), venceu o Prémio para a Melhor Tese de Mestrado atribuído pela Associação Portuguesa de Reconhecimento de Padrões.

O trabalho, desenvolvido no contexto do mestrado em Engenharia Informática, teve como orientador o docente Luís Alexandre (Departamento de Informática) e focou-se na integração de tecnologias Blockchain com algoritmos de Inteligência Artificial. Em causa está a «qualidade científica da dissertação intitulada “RobotChain: Artificial Intelligence on a Blockchain using Tezos Technology”», segundo a UBI. O prémio foi entregue no passado dia 31 de outubro, no encerramento da conferência RECPAD’19, que se realizou na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.