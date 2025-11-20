Aida Carvalho pede esclarecimentos ao Ministro da Economia sobre o Hotel Turismo

A deputada do PS eleita pela Guarda, Aida Carvalho, em conjunto com mais três parlamentares, quer explicações do Governo sobre o Hotel Turismo e sublinha que a tutela tem obrigação de dar resposta a uma questão apresentada através da Assembleia da República. Aida Carvalho diz que já é a segunda vez, este ano, que o PS questiona o Governo sobre este dossier e até agora ainda não obteve respostas concretas.

A deputada socialista eleita pelo círculo da Guarda também quer saber se o acordo com a ENATUR se mantém válido e se houve ou não alterações ao projeto apresentado no ano passado. “Quando começam as obras de reabilitação e a data da reabertura do Hotel Turismo?” é o que pretendem saber os deputados do PS.