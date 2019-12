Revista “Sabucale” chega às dez edições

O Museu do Sabugal apresenta esta quinta-feira o nº10 da revista “Sabucale”, numa sessão agendada para as 15 horas no salão nobre dos Paços do Concelho.

Na ocasião vai intervir Pedro Javier Cruz Sánchez, antropólogo e investigador da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, um dos colaboradores desta edição, que falará sobre “A memória da fronteira. As paisagens sagradas da Raia hispano-portuguesa”.