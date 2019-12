“Maior presépio tradicional” já pode ser visitado em Aldeia Viçosa

«O motivo bíblico deu o mote para a montagem de um autêntico museu em miniatura, com mais de 100 m2, que vai muito além dos espaços de Natal», segundo a Junta de Freguesia de Aldeia Viçosa.

O “Maior Presépio Tradicional” já está exposto na aldeia guardense e inclui, além da Sagrada Família, uma Gruta, Pastores de Nazaré, a Estrela do Oriente e os Reis Magos. O cenário permite «recordar momentos, espaços e tradições da nossa Beira Alta mais tradicional», nomeadamente a picota, a matança do porco ou as fontes de mergulho, que estão lá representadas. Mais de duzentas peças e figuras foram aliadas a duas dezenas de espaços construídos manualmente pelo “Mestre Ezequiel”, e podem ser visitados diariamente no Salão Cultural de Aldeia Viçosa, entre as 9h00 e as 19h00, até dia de Reis. Aos domingos o espaço encerra às 17 horas, sendo que para entrar, «basta dirigir-se à Mercearia Viçosa para a abertura das portas», segundo a freguesia. A entrada é gratuita, mas convida a donativos que revertem a favor do autor.