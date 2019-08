Presidente da Junta de Vila Franca das Naves receia fecho do posto de GNR

O presidente da Junta da União de Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital, no concelho de Trancoso, está preocupado com a ausência de comando no posto da GNR de Vila Franca das Naves.

Segundo António Pina, o posto local «vai funcionar como uma ramificação do posto de Trancoso», perdendo o seu comandante. O receio do autarca é que este seja «o primeiro passo para o eventual fecho do nosso posto», uma situação que teria «consequências na forma como as pessoas se sentem seguras» na vila. Contactado por O INTERIOR, o major Marco Pina, do Comando Territorial da GNR da Guarda, assegurou que «não está em causa qualquer possibilidade de encerramento» do posto de Vila Franca das Naves e acrescentou que «nenhum posto da GNR fica sem comando». O oficial afirmou ainda que «se essa situação se verificar é porque poderá estar em causa a substituição do atual comandante».