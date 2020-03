Manteigas: Candidaturas abertas para apoio à produção de feijoca

O município de Manteigas tem a decorrer, até dia 31, o período de candidaturas para atribuição de apoios à produção de feijoca, uma leguminosa típica daquele concelho da Serra da Estrela.

Segundo informação da autarquia, os produtores interessados devem dirigir-se à Câmara para se candidatarem no âmbito do Regulamento Municipal de Incentivo à Produção da Feijoca. O incentivo financeiro para a comparticipação dos custos relativos à produção de feijoca é de 0,80 euros por metro quadrado, para áreas compreendidas entre 50 e 500 metros quadrados, e de 0,40 euros para áreas de produção entre 501 e 1.500 metros quadrados. A atribuição dos subsídios será divulgada até ao dia 15 de abril de cada ano. Com o Regulamento Municipal de Incentivo à Produção da Feijoca, a Câmara de Manteigas pretende «combater o abandono das terras, preservar o solo e o meio ambiente, privilegiar a utilização dos recursos locais, dignificando a agricultura, os seus agentes e o meio económico em que estes se inserem».