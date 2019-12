GNR da Guarda entregou 2.200 peças de vestuário apreendido a IPSS do distrito

O Comando Territorial da GNR da Guarda entregou na sexta-feira 2.200 peças de vestuário a 14 Instituições de Solidariedade Social (IPSS) do distrito.

Trata-se de roupa e calçado contrafeito apreendido durante este ano e que, por decisão judicial, foi declarado perdido a favor do Estado. Os bens foram entregues à Aldeia SOS da Guarda, Cáritas Diocesana, Centro Social da Póvoa do Mileu, Elo Comum (Seia) e Centro Social Paroquial de Chãs (Vila Nova de Foz Côa). A Obra Nossa Senhora das Candeias (Pinhel), a AFACIDASE (Manteigas), a Loja Social da Mêda, a Associação de Amigos da Irmã Wilson (Trancoso) e a Igreja de Fornos de Algodres foram outras das instituições contempladas. A GNR apoiou ainda a Loja Social de Aguiar da Beira, o Centro Social de Dornelas (Aguiar da Beira), a Associação de Beneficência Popular da Gouveia e o Estabelecimento Prisional da Guarda.