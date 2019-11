GNR: Comando Territorial da Guarda celebra 11º aniversário no Sabugal

A cidade do Sabugal é o palco escolhido este ano para as comemorações do 11º aniversário do Comando Territorial da GNR da Guarda, que se assinala a 1 de dezembro.

A efeméride será evocada com uma parada militar pelas 14 horas e uma cerimónia durante a qual serão condecorados alguns dos efetivos do Comando. Antes disso, o auditório municipal vai acolher no dia 26 a peça de teatro “Trilho das Alpergatas” (20h30), seguida da tertúlia “Duas Guardas, um Território”. Nesse dia será inaugurada a exposição da História da GNR no museu municipal, que fica patente até 8 de dezembro. Para 30 de novembro está programado um concerto do quarteto de cordas da Banda da GNR no auditório municipal a partir das 21 horas.