Gimnásio Clube da Covilhã abre escolinha

O Gimnásio Clube da Covilhã abriu uma escolinha de xadrez, que começou a funcionar no sábado.

Em nota de imprensa enviada a O INTERIOR, a coletividade refere que o arranque do projeto foi vivido «com enorme alegria» por inúmeras crianças e jovens, sendo «um passo importante» na dinamização da modalidade na cidade e no concelho. O objetivo da iniciativa é devolver à Covilhã a prática organizada do xadrez, «criando uma base sólida de formação e promovendo o gosto pela modalidade desde cedo», adianta o Gimnásio Clube. Os treinos da escolinha irão realizar-se, para já, aos sábados, entre as 10 e as 12 horas, estando o clube aberto a novos participantes. As inscrições e mais informações podem ser obtidas através do email xadrezcovilha@sapo.pt, das redes sociais do clube ou do telefone 275 322 408.