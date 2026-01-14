Desporto

Guarda Up revalida título distrital sub18

14 Janeiro, 2026
Comentar
1 min (tempo de leitura)
Escrito por ointerior

O Guarda UP revalidou o título de campeão distrital de basquetebol sub18, na final disputada em Pinhel no sábado.
O Guarda Basket foi o adversário no derradeiro jogo que o Guarda Up venceu por 92-53. A partida decorreu no Pavilhão Multiusos da “cidade-falcão” e foi pautada pelo “fair-play”. A organização foi da Associação de Basquetebol da Guarda, com o apoio do município de Pinhel e dos bombeiros voluntários locais.

Sobre o autor

ointerior

Ver todos os artigos

Pode estar interessado

Deixe comentário

Pocentro Pt2020 Fse Bom