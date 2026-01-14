Guarda Up revalida título distrital sub18

O Guarda UP revalidou o título de campeão distrital de basquetebol sub18, na final disputada em Pinhel no sábado.

O Guarda Basket foi o adversário no derradeiro jogo que o Guarda Up venceu por 92-53. A partida decorreu no Pavilhão Multiusos da “cidade-falcão” e foi pautada pelo “fair-play”. A organização foi da Associação de Basquetebol da Guarda, com o apoio do município de Pinhel e dos bombeiros voluntários locais.