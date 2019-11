Festival do Cogumelo este fim de semana em Alcaide

A freguesia do Alcaide (Fundão) é este fim de semana palco do Míscaros – Festival do Cogumelo.

O evento, que começa na sexta-feira, «surge com o intuito de explorar o forte património fúngico do país com mais de 300 espécies, entre as quais se destacam os míscaros que nascem nas encostas da serra da Gardunha», de acordo com a organização, a cargo da Liga dos Amigos do Alcaide, da Câmara Municipal do Fundão e da Junta de Freguesia do Alcaide. O festival abre portas às 19 horas de amanhã, com música, animação de rua e “live cooking” com chefs profissionais. O certame promove também a segurança alimentar e o controlo de qualidade nos produtos em exposição. Neste âmbito haverá no sábado (18 horas) uma palestra de identificação de cogumelos silvestres. No domingo, à mesma hora, decorrerá o concurso do Melhor Prato do Festival 2019, que conta com a presença do crítico gastronómico Orlando Esteves.