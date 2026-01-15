Região

Covilhã vai apresentar candidatura a Capital Nacional da Juventude em 2026

15 Janeiro, 2026
Escrito por Sofia Pereira

O presidente da Câmara da Covilhã anunciou esta quinta-feira que o município vai apresentar uma candidatura para ser Capital Nacional da Juventude em 2026, que visa «promover e valorizar as políticas municipais centradas nos jovens, bem como o papel que têm na comunidade».

O anúncio da apresentação da candidatura foi feito pelo autarca covilhanense, durante a reunião do executivo da Covilhã.  «Mais importante do que o resultado, é todo o trabalho e todo o caminho que tem sido feito para construir e para colaborativamente envolver a juventude na construção, não só das prioridades e políticas, mas também nas decisões tomadas», apontou Hélio Fazendeiro.

