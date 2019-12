Árvore de Natal gigante enfeita Torre de Santo António na Covilhã

Foto: Bruno Marques

A reação generalizada foi de surpresa. Nas redes sociais, a notícia de que o conhecido prédio serve agora de suporte a uma árvore de Natal gigante gerou tantos elogios quanto críticas, mas não deixou ninguém indiferente.

A “novidade” surgiu esta terça-feira, após a autarquia covilhanense colocar na famosa Torre de Santo António uma árvore de Natal luminosa de grandes dimensões que, em situação de condições atmosféricas favoráveis «se pode ver de quase toda a Cova da Beira», segundo o vereador Jorge Gomes.

O autarca relata que a iniciativa – que não estaria incluída no plano inicial de iluminação natalícia da cidade – surgiu devido «à grande visibilidade» do edifício. A colocação foi executada por uma empresa especializada, já que os técnicos da Câmara Municipal «têm estado ocupados com operações de substituição e manutenção da iluminação pública», de acordo com Jorge Gomes. Apesar disso, o vereador descreve o custo como «muito irrisório», sem adiantar números.

Mais ou menos apreciada a árvore de Natal deverá passar a ser presença assídua nos Natais da Covilhã, pelo menos segundo o executivo. «Será para repetir no futuro», afirma Jorge Gomes.