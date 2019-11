AJTG promove jornada de jogos tradicionais e caminhada em Cidadelhe

A Associação de Jogos Tradicionais da Guarda (AJTG) organiza no sábado, em Cidadelhe (Pinhel), a atividade “Joguilho – Trilho de Jogos” que pretende divulgar e promover a descoberta de tradições, património e culturas.

«O Joguilho é, na sua essência, uma união entre os jogos tradicionais, as caminhadas e o património e Cidadelhe tem muito a mostrar-nos e, com Cidadelhe, teremos muito a aprender», referem os organizadores. Este ano as atividades incluem um magusto tradicional. A atividade é promovida pelo quinto ano consecutivo, tendo sido realizada no Jarmelo, Valhelhas, Fernão Joanes (todas no concelho da Guarda) e Foios (Sabugal).