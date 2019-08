Enquanto o pelotão da Volta a Portugal descansa, mais de 850 ciclistas amadores partiram esta terça-feira da Guarda para uma etapa de 70 quilómetros com subidas e descidas nas estradas do concelho.

A meta da 13ª Etapa da Volta – Via Verde RTP está instalada no Jardim José de Lemos e a chegada está prevista para as 13 horas. Entre os participantes estão o presidente da Câmara da Guarda, Carlos Chaves Monteiro, e uma das lendas do ciclismo nacional, Marco Chagas.