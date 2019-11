Vila Cortês vence e divide liderança com o Manteigas

O Vila Cortês do Mondego recebeu e venceu este domingo o líder Manteigas no jogo grande da sexta jornada do Distrital da Iª Divisão da AF Guarda.

A equipa do concelho da Guarda ganhou 2-1 e chegou-se à frente, passando a partilhar o comando do campeonato com a formação serrana, ambas com 15 pontos. Nos restantes jogos da tarde destaque para as goleadas (7-2) que o Trancoso infligiu ao cada vez mais lanterna vermelha, Estrela de Almeida, e do Aguiar da Beira na receção ao Foz Côa (6-2). Já o Sp. Mêda foi empatar a uma bola no terreno do Fornos de Algodres e o Gouveia foi ganhar 2-0 ao Soito.

Nesta jornada houve ainda dois empates entre o Vilanovenses e o Vila Franca das Naves (0-0) e entre o Sp. Vilar Formoso e o Celoricense (1-1).