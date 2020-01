Taça Honra AF Guarda: Oitavos de final este domingo

A Taça de Honra da AF Guarda está de regresso este domingo para os oitavos de final da competição.

Nesta eliminatória há três equipas do Distrital da IIª Divisão e 13 do escalão principal, sendo que o Nespereira vai defrontar em casa o primodivisionário Foz Côa, tal como o Paços da Serra, que recebe o Gouveia para um dérbi do concelho serrano, e o Pinhelenses, que joga com o Soito. Mais niveladas estão as restantes partidas entre clubes da Iª Divisão, como é o caso do Vilanovenses-Vila Cortês do Mondego, Sp. Vilar Formoso-Sp. Celoricense e Estrela de Almeida-Vila Franca das Naves. Tarefa complicada terá o Sp. Mêda em Trancoso e o Manteigas na receção ao Aguiar da Beira.