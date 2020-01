Teatro das Beiras apresenta “O Inventório” na Guarda

O Teatro das Beiras é o convidado deste sábado (16 horas) do ciclo “Famílias ao Teatro” no TMG.

Em cena estará a peça “O Inventório”, uma criação original e coletiva com encenação de Marco Ferreira e destina-se a «todos os que gostam de procrastinar… com muita imaginação». A peça foi construída a partir de situações imaginadas quando se tem de fazer os trabalhos de casa… e não se consegue. É um «verdadeiro hino à imaginação de todas as crianças, um espetáculo que promete ser divertido para miúdos e graúdos» porque os TPC são protagonistas de uma série de situações e de brincadeiras de faz-de-conta. A interpretação é de Fernando Landeira, Sílvia Morais e Tiago Moreira.