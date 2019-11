Sp. Covilhã empata antes de visitar o Nacional

O Sp. Covilhã marcou passo na IIª Liga ao conceder um empate caseiro na receção ao Penafiel no sábado, em jogo da 9º jornada. O primeiro nulo da época tirou os serranos do comando do campeonato, agora liderado pelo Farense com dois pontos de vantagem e mais um jogo que os comandados de Ricardo Soares.

Com mais posse de bola e mais remates, o encontro não correu bem aos covilhanenses, que não conseguiram desfazer a igualdade frente a uns penafidelenses mais contidos. Logo no primeiro minuto, Tiago Moreira obrigou Luís Ribeiro a defender para canto, na sequência do qual Kukula acertou nas malhas laterais. Aos 21’, Paulo Henrique, de livre, atirou por cima da barra no único remate do Penafiel na primeira parte. Pouco depois foi Adriano que viu o guardião visitante negar-lhe o golo e antes do descanso um atraso mal calculado de João Paulo, com o guarda-redes visitante adiantado, ia fazendo a bola entrar na própria baliza, mas Luís Ribeiro conseguiu impedir o golo quase em cima da linha.

No segundo tempo, os “leões da serra” continuaram a dominar o jogo, mas faltou-lhes sempre pontaria no momento da finalização. Aos 46’, Santiago da Silva serviu Kukula, que, ao segundo poste, não conseguiu encostar e sete minutos depois o avançado, à boca da baliza, voltou a desperdiçar uma oportunidade flagrante. Do lado contrário, destaque para Ludovic, que testou a atenção de Carlos Henrique aos 60’ e proporcionou ao guardião serrano a primeira defesa da partida. O Penafiel voltou a assustar quando Ronaldo entrou na área e Zarabi cortou no limite. Com o jogo a caminhar para o fim e os visitantes a fazerem tudo para levar um ponto do Santos Pinto, o Covilhã teve a última grande oportunidade aos 88’, quando o recém-entrado Rodrigo António cabeceou para grande defesa Luís Ribeiro, que segurou o empate.

O Sp. Covilhã somou 19 pontos, menos dois que o Farense, e este domingo vai ser posto à prova na Madeira frente ao Nacional, terceiro classificado em igualdade pontual. O acerto do calendário serrano está agendado para dia 17, quando os covilhanenses jogarão em Mafra a partida em atraso da oitava jornada.