Sp. Covilhã: Contas com saldo positivo aprovadas em Assembleia-Geral

Os sócios do Sporting da Covilhã aprovaram na segunda-feira, por unanimidade, o Relatório e Contas do exercício da época 2018/2019, com um saldo positivo de 261 mil euros, mais 10 mil que no ano anterior.

O documento, aprovado por cerca de 40 associados presentes na Assembleia-Geral (AG), revela que o passivo foi reduzido em 89 mil euros e situa-se atualmente nos 411 mil euros, enquanto o ativo é de 1,9 milhões de euros, mais 268 mil euros que no último exercício. As receitas do clube serrano diminuíram, mas as despesas registaram uma redução superior, tendo o Sp. Covilhã apresentado ganhos na ordem dos 452 mil euros, menos 32 mil do que na anterior época. Já as despesas foram da ordem dos 188 mil euros, menos 38 mil em relação a igual período do ano passado. Por sua vez, a Sociedade Desportiva Unipessoal por Quotas (SDUQ) registou um lucro de cerca de 25 mil euros, menos 65 mil euros comparativamente ao último exercício.

Sérgio Passarinha, técnico oficial de contas, considerou que, «em termos financeiros, o clube está bem» ao destacar os 83 por cento de fundos próprios de financiamento. Por sua vez, José Mendes, presidente da direção do emblema serrano, admitiu que o clube «goza de saúde em relação ao aspeto financeiro», e lembrou que a «principal preocupação» atualmente é conseguir a verba necessária para a primeira fase das obras da Academia. Em termos desportivos, os “leões da Serra” jogam este domingo (11h15) para a IIª Liga, o que já não acontecia desde 21 de setembro. Com menos um jogo que o Nacional, líder à condição do campeonato, os comandados de Ricardo Soares podem regressar ao primeiro lugar se derrotarem o Cova da Piedade no Santos Pinto.