Serra da Estrela volta a receber o Estrela Xtreme Triathlon este fim-de-semana

Este fim-de-semana regressa à Serra da Estrela o Estrela Xtreme Triathlon, entre 12 e 14 de setembro. O evento desportivo conta com uma prova de natação na Lagoa do Vale do Rossim, uma prova de ciclismo que percorre os concelhos de Gouveia e Manteigas e uma prova de atletismo nos concelhos de Manteigas e Seia.

A edição deste ano vai contar com três desafios, podendo os participantes escolher entre: Estrela Xtreme Triathlon – Starter, Estrela Xtreme Triathlon – Half ou Estrela Xtreme Triathlon – Full.

O desafio Starter consiste em 1000 metros de natação nas águas do Vale do Rossim, 53 km de bicicleta com 1000 metros de desnível positivo, iniciando-se o trajeto na Vale do Rossim e terminando no Parque da Várzea (Manteigas) e 15 km de corrida com 600 metros de desnível positivo.

Já no Estrela Xtreme Triathlon – Half, os triatletas põem-se à prova em 2000 metros de natação (Vale do Rossim), 105 km de bicicleta (Vale do Rossim – Parque da Várzea) com 2600 metros de desnível positivo e 21 km de corrida com 900 metros de desnível positivo.

O Estrela Xtreme Triathlon – Full apresenta-se como uma prova ainda mais desafiante, com 4000 metros de natação, na Vale do Rossim, seguidos de 190 km de bicicleta com 4700 metros de desnível positivo e 41 km de corrida com 1600 metros de desnível positivo.