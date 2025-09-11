João de Almeida Santos apresenta novo livro na Guarda

Editada pela ACA Edições, a obra nasceu da reescrita das respostas do autor aos comentários que os seus leitores foram fazendo ao longo do tempo. «São reflexões, em 206 pequenos fragmentos, sobre a poesia, desenvolvidas a partir de cada poema que fui propondo nos meus habituais rituais poéticos de domingo, onde a interação foi acontecendo sobretudo no espaço digital (e, em particular, no Facebook)», escreve João de Almeida Santos, a propósito do livro. Na sua opinião, trata-se de «um Livro de Cabeceira que pode ser lido em, digamos, pequenas doses de texto e de tempo, ao sabor da disponibilidade ocasional e do interesse de cada leitor». “Fragmentos – Para um Discurso sobre a Poesia” vai ser apresentado por António José Dias de Almeida.

Natural de Famalicão da Serra (Guada), João de Almeida Santos, antigo presidente da Assembleia Municipal da Guarda e ex-cronista de O INTERIOR, é filósofo e foi professor nas Universidades de Coimbra e Roma “La Sapienza”. Foi diretor da Faculdade de Ciências Sociais, Educação e Administração da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, em Lisboa, do Centro de Investigação em Política, Economia e Sociedade (CIPES) e da revista “ResPublica. É autor e coautor de mais de duas dezenas de obras, sobretudo académicas na área da filosofia, da política e da comunicação. Desempenhou as funções de chefe de gabinete, entre outros, do ministro Adjunto do primeiro-ministro e do ministro da Presidência durante os Governos de António Guterres, tendo sido assessor do então primeiro-ministro José Sócrates.