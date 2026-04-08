Samuel Barata tornou-se, no sábado, no segundo português de sempre a baixar dos 28 minutos nos 10 quilómetros com a marca de 27m54s.
O registo foi conseguido no Urban Trail de Lille (França), prova que terminou no 17º lugar da geral. O atleta do Benfica e recordista nacional da meia-maratona foi o quarto melhor europeu de uma corrida dominada pelos africanos, com o pódio a ir para o etíope Khairi Bejiga (26m51s) – atleta de apenas 19 anos – e os quenianos Laban Kiptoo Kosgei (26m59s) e Cornelius Kosnor (27m06s). Samuel Barata ficou a 17 segundos do recorde nacional, que pertence a José Carlos Pinto (27m34s), obtido a 11 de janeiro deste ano, em Valência (Espanha), mas reforça-se como segundo melhor luso de sempre na distância, melhorando o seu anterior recorde pessoal, de 28m00s.
Samuel Barata abaixo dos 28 minutos nos 10 quilómetros
Samuel Barata tornou-se, no sábado, no segundo português de sempre a baixar dos 28 minutos nos 10 quilómetros com a marca de 27m54s.
