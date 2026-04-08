Guarda recebeu formação sobre InVolei

A Federação Portuguesa de Voleibol, em parceria com a APPACDM de Viana do Castelo e a Associação de Voleibol da Guarda, organizou na semana passada uma ação de formação sobre o InVolei – Voleibol para todos, que decorreu na Escola Secundária da Sé, na cidade mais alta.

Trata-se de uma vertente do voleibol que tem como objetivo a participação desportiva de pessoas com deficiência e/ou incapacidade, de todas as idades, que pode ser promovido em clubes, associações, escolas, municípios, etc. A ação teve a participação de 25 formandos, entre técnicos de instituições de apoio a pessoas com deficiência, professores de educação física e professores de educação especial. O objetivo passou por apresentar esta adaptação da modalidade e sensibilizar para a sua implementação nas respetivas instituições. Ficou em aberto a possibilidade de se realizar, a médio prazo, um encontro regional de InVolei na Guarda, que vai receber, em simultâneo, a final nacional de Gira Volei (30 e 31 de maio) e o Encontro Nacional de InVolei.