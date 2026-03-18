Sabugal, Sameiro, Almeida e Casal de Cinza jogam “final four” do Distrital de Futsal

Está completa a “final four” do Distrital de futsal da Associação de Futebol da Guarda (AFG). O Casal de Cinza apurou-se, no sábado, para a fase final do campeonato, onde vai juntar-se ao Sporting do Sabugal, Sameiro e Estrela de Almeida.

Na última jornada da fase regular, a equipa do concelho da Guarda foi ganhar 4-2 no pavilhão do líder Sabugal, o mesmo resultado conseguido pelo Sameiro na Mêda e pelo Estrela de Almeida em Penaverde. Já o Aguiar da Beira foi ganhar 5-4 à Lageosa do Mondego. Os jogos da “final four” serão disputados à melhor de três e terão lugar este sábado (21 horas), com o Sameiro a receber o Estrela de Almeida e o Sabugal a jogar em casa como Casal de Cinza. Há também partidas de “play-off” para atribuição dos restantes lugares da classificação: Mêda-Penaverdense e Aguiar da Beira-Lageosa do Mondego.

Em femininos, o campeão distrital Casal de Cinza já conhece os adversários da primeira fase da Taça Nacional de Futsal. A equipa integra a Série D, com o GD Valverde (Fundão) e o C. Domus Nostra (Mira). O Casal de Cinza joga em casa, este sábado (18 horas), frente à formação de Mira. Os dois primeiros classificados de cada série, num total de 16 equipas, avançam para a segunda fase da prova.