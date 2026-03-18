Prova Guarda Trail Running da Guarda atraiu mais de 500 atletas e caminheiros

Mais de 500 atletas e caminheiros participaram na segunda edição do Guarda Trail Running, organizada no domingo pelo Clube de Montanhismo com apoio do município.

Filipe Coelho (individual) e Maria Marques (Trail Runners Family) venceram o mini trail, de 10 quilómetros; enquanto Ricardo Gonçalves (Fox Running Team) e Carolina Lopes (Pegasus OCR Proteam) foram os primeiros a cortar a meta no trail curto (15 quilómetros). Já o trail longo, de 30 quilómetros, foi ganho por José Alberto Ramos (AB Cansados) e Juanita du Plessis (GD de Trancos). A caminhada teve um percurso de 10 quilómetros. A prova foi a segunda etapa do Circuito de Trail da Beira Alta – Vi(r)ver Beira Alta.