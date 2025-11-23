Desporto

Paulo Gomes é campeão nacional de Corta Mato

23 Novembro, 2025
Escrito por Sofia Pereira

O atleta guardense Paulo Gomes sagrou-se este sábado campeão nacional de corta mato nos campeonatos que estão a decorrer em Lagoa no Algarve. Paulo Gomes, em representação do GDC Guilhovai (Ovar), subiu ao lugar mais alto do pódio no escalão M50.

