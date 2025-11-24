Desporto

Igor Gomes é campeão nacional de corta-mato em Sub18.

24 Novembro, 2025
Escrito por Carlos Gomes

Igor Gomes é campeão nacional de corta-mato no escalão de Sub18. O jovem atleta da Guarda, que representa o GDC Guilhovai (Ovar), conquistou a medalha de ouro nos campeonatos de Portugal que decorreram este fim de semana em Lagoa, no Algarve.

