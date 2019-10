A Taça Distrital da IIª Divisão da AF Guarda arrancou este domingo com o estreante Guarda FC a estar em destaque ao vencer fora o Pinhelenses por 3-2.

Nos outros dois jogos, o Freixo de Numão ganhou 2-0 na receção ao Casal de Cinza, enquanto o Sp. Sabugal foi empatar a zero no terreno do Nespereira.