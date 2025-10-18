Fornos de Algodres eliminado na Taça de Portugal

O Fornos de Algodres foi esta tarde eliminado na 3ª ronda da Taça de Portugal, ao perder em casa por 7-0 com o AVS (Vila das Aves) da Iª liga. O golo inaugural surgiu aos 8 minutos da primeira parte na recarga a uma grande penalidade. Os visitantes aumentaram o marcador aos 12 minutos e, já na segunda parte, ampliaram a contagem aos 63 minutos e também aos 82, 83, 85 e 90+1, quando a equipa da casa se encontrava reduzida a dez jogadores, na sequência de um cartão vermelho, no início da etapa complementar.