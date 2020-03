Derrota com penúltimo faz soar alarmes no Sp. Covilhã

Soa o alarme no Sp. Covilhã após sofrer a quinta derrota nas últimas sete jornadas da IIª Liga. No domingo, o penúltimo Cova da Piedade foi o “carrasco” dos serranos, que apenas somaram dois pontos desde o início de fevereiro e voltaram a descer na classificação para o 11º lugar com 32 pontos.

No jogo da 24ª jornada, os visitantes entraram melhor na partida e tiveram a sorte do seu lado, tendo-se adiantado no marcador aos 11’ graças a um autogolo de Simão Júnior. O defesa central piedense desviou um remate de fora da área de Bonani na tentativa de cortar a bola e traiu o seu guarda-redes. Em desvantagem, o técnico do Cova da Piedade João Alves lançou Cele para o lugar de Yan Victor aos 21’ e a equipa passou a ser mais ofensiva e perigosa, tendo chegado mais vezes à baliza covilhanense, mas sem consequências. Quem quase marcou foi Kukula, que, aos 27’, isolou-se após contra-ataque dos serranos e acabou a reclamar grande penalidade. A subida de rendimento da formação de Almada intensificou-se e resultou no golo do empate aos 55’. Sylla recuperou um cruzamento longo e assistiu Júnior Sena, que, no coração da área, teve tempo e espaço para receber e preparar o remate que repôs a igualdade.

Os comandados de Daúto Faquirá não tiveram arte nem engenho para aproveitar os espaços criados pela formação da outra margem, que estava completamente balanceada para o ataque. Numa dessas jogadas, Júnior Sena desperdiçou a oportunidade de “bisar” aos 82’, enquanto Carlos Henriques evitou pouco depois um golo na própria baliza de Brendon. No canto que resultou desse lance, Edinho, que já vira o guarda redes do Covilhã negar-lhe um golo na primeira parte, foi oportuno e marcou o golo da vitória do Cova da Piedade com um cabeceamento indefensável aos 88’. O Sp. Covilhã perdeu mais uma oportunidade para se relançar no campeonato e no domingo (11h15) recebe o Mafra, quinto classificado.