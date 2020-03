Sp. Mêda e Manteigas lutam pela liderança da Iª Divisão

A 18ª jornada do Distrital da Iª Divisão da AF Guarda deixou tudo na mesma na frente. O Sp. Mêda venceu 3-1 no Soito (8º classificado) e manteve o Manteigas à distância de dois pontos.

No domingo, os serranos ganharam 5-1 no terreno do Sp. Vilar Formoso (12º) e somaram 41 pontos continuando na perseguição ao líder, enquanto o Vila Cortês do Mondego (3º, menos um jogo) recebeu e venceu o Estrela de Almeida (14º e último) por 3-1. A surpresa da tarde aconteceu em Trancoso (5º), onde o Desportivo local goleou o Gouveia (4º) de forma expressiva por 5-1 e travou as aspirações da formação serrana. Outra goleada registou-se em Fornos de Algodres (7º), que aplicou “chapa 6” ao Foz Côa (13º). Nos restantes jogos, o Aguiar da Beira (9º, menos dois jogos) venceu pela margem mínima na receção ao Vila Franca das Naves (6º) e o Vilanovenses (11º) empatou 1-1 com o Sp. Celoricense (10º) numa tarde muito produtiva com 29 golos marcados.

Quando falta disputar oito jornadas nada está ainda garantido para o Sp. Mêda, com Manteigas, Vila Cortês e Gouveia a manterem vivas as aspirações ao título. Definido está já o fundo da tabela, pois só um milagre evitará que o penúltimo Foz Côa, promovido esta época, e o “lanterna vermelha” Estrela de Almeida (menos um jogo), com 5 e 4 pontos, respetivamente, regressem à IIª Divisão na próxima época. Este domingo há jogo grande em Manteigas, que recebe o Vila Cortês, enquanto o Mêda joga em casa com o Fornos de Algodres e o Gouveia defronta o Soito no municipal do Farvão. Completam a 19ª jornada as partidas Almeida-Trancoso, Vila Franca-Vilanovenses, Celoricense-Vilar Formoso e Foz Côa-Aguiar da Beira.

Pinhelenses e Freixo de Numão jogam título da IIª Divisão

Na IIª Divisão o Pinhelenses veio à sede do distrito conquistar uma vitória preciosa ao derrotar o Guarda FC por 2-1 e segurar a liderança a quatro jornadas do fim. Na 10ª jornada, o Freixo de Numão, segundo classificado, recebeu e venceu o Casal de Cinza também por 2-1 e o Nespereira foi ganhar 4-2 a Paços da Serra, tendo folgado o Sp. Sabugal. O Pinhelenses, que vai folgar na 12ª jornada, comanda com 22 pontos, mais um que o Freixo de Numão e mais seis que o Guarda FC. O campeonato sofre uma paragem este fim de semana e regressa dia 22 com os jogos Pinhelenses-Sabugal, Casal de Cinza-Sabugal e Nespereira-Guarda FC, folgando o Freixo de Numão. No domingo há Taça da IIª Divisão com as partidas da última jornada: Sabugal-Casal de Cinza e Nespereira-Freixo de Numão, na série A; e Pinhelenses-Paços da Serra, na série B, onde folga o Guarda FC.