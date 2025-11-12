David Pedrosa e Tânia Cruz são campeões distritais de corta-mato

David Pedrosa e Tânia Cruz são os novos campeões distritais de corta-mato da Associação de Atletismo da Guarda, que realizou no domingo, no Sabugal, os seus campeonatos.

Em masculinos, o atleta do Centro de Atletismo de Seia superiorizou-se à concorrência ao concluir os 7,4 quilómetros da prova em 27 minutos, menos oito segundos que o colega de equipa Francisco Júlio, ainda sub23. O CA Seia fez o pleno no pódio, com Tiago Correia a ser terceiro. Em femininos ganhou a sportinguista Carlota Almeida, ainda sub23, com o tempo de 32m23s, pelo que o título distrital foi para Tânia Cruz (ACR Senhora do Desterro), que cortou a meta na segunda posição em 32m53s, enquanto a colega de equipa Sabina Neca foi terceira. A prova contou com a participação de 80 atletas de todos os escalões etários, sendo campeões distritais Eliana Alves (CDCF Aldeia Santo António) e José Marques (NS Leões da Fronteira) em sub12; Joana Marques (ACR Senhora Desterro) e Martim Bexiga (CDCF Aldeia Santo António) em sub14; e Isabel Laginhas (ACR Senhora Desterro) e Samuel Rodrigues (CA Seia) em sub16.

Quem também conquistou o título foram Sara Gonçalves (CDCF Aldeia Santo António) e Dinis Laginhas (ACR Senhora Desterro) em sub18; Tomás Rosário (CA Seia) em sub20; Teresa Bernardo (NS Leões da Fronteira) e António Silva (ACR Senhora Desterro) em veteranos. Entretanto, no próximo domingo corre-se o “Challenge Passadiços do Mondego”, com um percurso de “trail running” de 11,7 quilómetros, entre Videmonte e a barragem do Caldeirão, e uma caminhada. A organização é da Câmara da Guarda.