Adriano Castanheira confirmado no Paços de Ferreira

Já é oficial. Adriano Castanheira deixa o Sp. Covilhã para alinhar no Paços de Ferreira, da Iª Liga. O jogador, um dos mais influentes no conjunto serrano esta época, assinou um contrato válido por duas épocas e meia.

A contratação foi confirmada esta quinta-feira pelo clube, depois dos dirigentes pacenses terem vindo à Covilhã fechar o negócio com o agente do avançado de 26 anos. Segundo a imprensa desportiva, o Paços de Ferreira pagou cerca de 50 mil euros pelo jogador que estava em final de contrato com o clube serrano, que reserva uma percentagem do passe.

Atualmente, o Paços de Ferreira, orientado por Pepa, ocupa o 17º lugar da Iª Liga com 11 pontos.