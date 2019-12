Almeida: Campanha promove compras de Natal no comércio local

Está a decorrer em Almeida uma campanha de sensibilização da população residente e dos visitantes para que façam as suas compras de Natal no comércio local.

Promovida pela autarquia, a iniciativa denominada “Dinamizar para aproximar – No Natal compre no Comércio Tradicional” decorre até 6 de janeiro de 2020, Dia de Reis. O objetivo é «promover e dinamizar» a economia do concelho, sendo que, por cada 10 euros de compras nos estabelecimentos aderentes, os clientes recebem cupões que depois depositam em tômbolas existentes no Turismo de Almeida ou no Centro de Desenvolvimento Transfronteiriço de Vilar Formoso. Os participantes ficam depois habilitados «a ganhar “vouchers” em compras, a efetuar na loja de onde provém o “ticket”/ fatura», refere o município. A campanha tem como prémios sete “vouchers” de 25 euros, dois de 50 e um de 100 euros. O sorteio será realizado no dia 31 de janeiro, na Feira de Caça, Pesca e Desenvolvimento Rural, a realizar em Vilar Formoso.