Pintura: Teófilo Santos expõe em Trancoso

O Centro Cultural de Trancoso acolhe até 25 de agosto uma exposição de desenho e pintura intitulada “Linearidades de Trancoso”, da autoria de Teófilo Santos.

A mostra apresenta edifícios emblemáticos e monumentos da cidade, desenhados pelo docente de artes, que é natural de Aguiar da Beira, mas residente em Trancoso desde 2002. Segundo o município, Teófilo Santos é «apaixonado pela natureza e riqueza patrimonial» do concelho e apresenta ao público trabalhos que são «interpretações do mundo circundante, estudos lineares com técnica de isolamento de sombras, feitos a lápis e caneta com traço tendencialmente simplista, sem buscar a perfeição, mas sim essencialmente captar as linhas fortes e intemporais dos espaços representados».