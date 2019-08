Exposição coletiva para ver em Manteigas

O Centro Cívico de Manteigas tem patente a exposição “So”, com obras de sete artistas que foram convidados a fazer «um múltiplo em três cópias de baldes de pedreiros», adianta a organização.

Aceitaram o desafio Claude Chuzel, Frédéric Develay, Cécile Hug, Eric Maillet, José Manuel Massano, Stéphane Trois Carrés e Marc de Verneuil, que também aproveitam esta oportunidade para expor mais obras suas. A mostra foi inaugurada na sexta-feira e é organizada pelo coletivo Centro do Cabo do Mundo, com o apoio do município de Manteigas. A exposição tem entrada livre e pode ser visitada até 17 de agosto.