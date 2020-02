ESTE leva projeto “Ver-Fazer” às escolas

Chama-se “Ver-Fazer” o novo projeto pedagógico da ESTE – Estação Teatral com as turmas do primeiro ciclo do concelho do Fundão. O objetivo é envolver os mais pequenos na criação de uma peça de teatro. Para tal, dois atores vão primeiro à escola preparar, em consonância com os professores, uma estrutura de improvisação sobre um tema. Segue-se a apresentação do resultado e uma curta conversa com os alunos para aferir o impacto do objeto mostrado e colher novos elementos e pistas.

O espetáculo que daí resultar será levado ao palco da Moagem, de 10 a 16 de março, onde será novamente alvo de uma discussão final, «não só em torno do significado, mas igualmente do significante e esta relação composta e plural “ver-fazer” encerra a experiência», adianta a companhia. Precedendo “Uma história para continuar…”, que decorreu entre 2004 e 2016, o projeto vai envolver 669 alunos de 19 escolas do 1º ciclo do concelho