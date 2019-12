Os efeitos da depressão Elsa na região

Foto: Ana Lourenço

Derrocadas, estradas alagadas, inundações, quedas de árvores e até o descarrilamento de um comboio.

A chuva intensa e os ventos fortes foram os principais responsáveis pelos estragos provocados pela depressão Elsa um pouco por todo o país, e as Beiras não foram excepção.

Só no distrito da Guarda foram registadas 145 ocorrências no espaço de 24 horas devido ao mau tempo, de acordo com os dados do site da Autoridade Nacional de Proteção Civil (consultados às 23h30). 546 operacionais deram resposta com o auxílio de 222 veículos.

Veja aqui algumas imagens dos estragos causados pelo mau tempo