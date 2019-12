Ministra da Coesão passou pela Guarda para ouvir empresários e CIM’s sobre apoios comunitários

A ministra da Coesão Territorial reuniu esta sexta-feira, na Guarda, com dirigentes das associações empresariais da região e representantes das Comunidades Intermunicipais das Beiras e Serra da Estrela e da Beira Baixa.

Ana Abrunhosa quis conhecer «os principais problemas e as dificuldades que os empresários têm tido nos apoios do Portugal 2020, perceber em que podemos ajudar e ouvir as suas expetativas para o futuro», numa reunião de trabalho «muito informal» realizada na Divisão Sub-Regional da Guarda da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro.

«O que vamos tentar perceber com eles é algumas coisas que estamos a planear para o futuro em várias áreas e conhecer a sua opinião, que é muito importante porque temos que ter cada vez mais atenção ao impacto que as medidas têm no território e elas só terão impacto se os atores que as vão utilizar lhe reconhecerem valor», disse a ministra a O INTERIOR.

Vinda da Covilhã e a caminho de Vila Real, a governante fez questão de parar na Guarda para este encontro e passar pelas IXªs Jornadas de Enoturismo, que terminam hoje no Teatro Municipal.