Embaixador do Brasil de visita à região

O embaixador do Brasil em Portugal, Carlos Alberto Simas Magalhães, esteve hoje presente em dois concelhos da região. O diplomata esteve em Belmonte, tendo depois seguido para Trancoso. «Decidi acoplar as duas visitas, uma a Belmonte e outra a Trancoso, porque são [locais] próximos e facilita assim a logística», explicou a O INTERIOR.

O embaixador visitou locais de interesse histórico e cultural, e afirmou que acredita que «aos poucos os meus compatriotas brasileiros estão a começar a descobrir um outro Portugal que não aquele óbvio, de Lisboa, Porto…», afirmou.

Em Trancoso, o responsável contou ainda que pretende divulgar a região a novos negócios brasileiros que se fixem em Portugal: «Estamos a abrir muito brevemente em Lisboa um escritório de uma empresa brasileira de turismo. Eu vou acolhê-la na embaixada nos seus primeiros momentos. A empresa vem, justamente com o propósito de fomentar o turismo entre Brasil e Portugal e será muito fácil para mim orientá-los também em direção a estes pequenos concelhos» do interior, afirmou o embaixador.

O Presidente da Câmara Municipal de Trancoso, Amílcar Salvador, explicou em declarações aos jornalistas que já existe uma comunidade de brasileiros «significativa em Trancoso», entre eles empresários. Neste sentido, esta visita do embaixador tem como objetivo principal «reconhecer também o número de visitantes e turistas brasileiros que vêm a Trancoso», disse o edil.

Carlos Alberto Simas Magalhães é o Embaixador do Brasil em Lisboa desde dezembro de 2019. Nascido em Milão, Itália (brasileiro de acordo com o inciso II, do art. 129, da Constituição Federal de 1946), em 21 de setembro de 1950. Serviu nas Embaixadas do Brasil em Washington, La Paz e Paris.