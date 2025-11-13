XV Montaria da Serra da Estrela realiza-se este fim-de-semana em Folgosinho

A Festa dos Sabores de Montanha regressa este fim-de-semana a Folgosinho, concelho de Gouveia, entre os dias 14 e 16 de novembro. A iniciativa está integrada no plano de atividades da Rede de Aldeias de Montanha, e promete muito «aroma, tradições e experiências autênticas».

Um dos momentos de destaque é a «montaria ao javali, no segundo dia de certame», uma atividade que pretende «promover o espírito de convívio e partilha entre caçadores».

A XV Montaria da Serra da Estrela é organizada pelo Clube de Caça e Pesca de Folgosinho, e conta com 15 matilhas.