Seia: Queijo da Serra da Estrela é «prova da qualidade e genuidade»

O certame que honra a tradição da mais famosa iguaria da Serra da Estrela foi hoje inaugurado, com direito à prova do maior queijo de ovelha produzido localmente.

A sessão de inauguração da Feira do Queijo foi presidida por Carlos Filipe Camelo, autarca de Seia e por Nuno Russo, Secretário de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural (ao contrário do que tinha sido previamente anunciado, a presença do Primeiro-Ministro António Costa não chegou a verificar-se).

O governante fez referência ao queijo da Serra da Estrela enquanto gatilho da economia rural destacando o papel da autenticidade dos processos produtivos. «A produção de leite de ovino/caprino tem vindo a ganhar maior expressão em Portugal. A obrigatoriedade da indicação da rotulagem da origem do leite e do leite usado como ingrediente em produtos lácteos (incluindo o queijo) vai ao encontro das preocupações dos produtores DOP e é um passo concreto para uma informação mais transparente ao consumidor, para o combate à concorrência desleal e para a valorização da produção nacional», frisou o responsável.

No programa da Feira do Queijo estão agendadas diversas atividades culturais com atuações de grupos e entidades locais, além de exposições, atividades de showcooking e masterclasses.

O certame abre todos os dias das 10h às 20h, com exceção da 3ª-feira de Carnaval, cujo encerramento será antecipado para as 16h. A Feira é promovida pelo Município de Seia, em colaboração com a Associação de Artesãos da Serra da Estrela, a Liga dos Criadores e Amigos do Cão Serra da Estrela (Licrase), a Ancose, a Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede de Aldeias de Montanha (ADIRAM). O evento tem ainda o apoio do Turismo Centro de Portugal.

Fotos: CM Seia