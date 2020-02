AMCB lança canal para incentivar crianças a poupar energia

A Associação de Municípios da Cova da Beira (AMCB) lançou um canal no YouTube para crianças cujo principal objetivo é contribuir para a consciencialização energética e poupança de energia.

Designado “EnerKids”, este recurso surge como «incentivo à abordagem temática na comunidade escolar, nomeadamente a escolas do primeiro ciclo, tendo como objetivo principal despertar o interesse das crianças para a importância de adotarem comportamentos responsáveis que promovam o uso eficiente da energia elétrica». A AMCB adianta que o projeto também pretende que os mais novos seja, «os motores de mobilização e motivação para verdadeiras mudanças na sociedade» nesta área. O canal está online em https://www.youtube.com/channel/UCFHz6aMmikT5lB-2Xbbw8Rw e foi desenvolvido em parceria com a RNAE – Rede Nacional de Agências de Energia e ENERAREA – Agência Regional de Energia e Ambiente do Interior. Conta com financiamento da ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos.