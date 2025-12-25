Presépios a concurso em Gouveia

A Câmara de Gouveia volta a promover um concurso de presépios de rua, que estão em exposição na Praça Dr. Alípio de Melo.

Este desafio inédito na região pretende estimular o espírito criativo dos gouveenses e das coletividades, mas também contribuir para a decoração natalícia da “cidade-jardim” nesta quadra. A iniciativa começou a 6 de dezembro e os presépios ficam expostos até 6 de janeiro. Participam pessoas em nome individual e associações do concelho, que estão habilitadas a ganhar prémios monetários. O júri, composto por três elementos, vai avaliar os presépios tendo em conta a originalidade e criatividade, a harmonia estética do conjunto e a sustentabilidade ambiental dos materiais utilizados. Os resultados serão divulgados no Dia de Reis. A atividade faz parte da programação de animação natalícia do município serrano, denominado “Natal Encantado”, com o objetivo de envolver a comunidade e dinamizar o comércio local.