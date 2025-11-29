Nova coleção marca hoje 18º aniversário do Museu da Miniatura Automóvel em Gouveia

O Museu da Miniatura Automóvel, em Gouveia, celebra este sábado 18 anos de existência com a inauguração de uma nova coleção. A efeméride assinalou-se na passada segunda-feira.

Esta manhã houve visitas guiadas para o público em geral conhecer, gratuitamente, as coleções disponíveis no espaço sob a orientação de Fernando Taborda, colecionador e experiente conhecedor das coleções que passam, e já passaram, pelo Museu da Miniatura Automóvel.

Ao início da tarde, será inaugurada a coleção “Carrinhas do Rali”, ocasião para Fernando Taborda explicar a história envolvente desta mostra. Seguir-se-á um momento de homenagem a Luís Tadeu, ex-presidente da Câmara Municipal de Gouveia, que acompanhou o trabalho do Museu da Miniatura Automóvel desde a sua fundação.

A conferência “António Borges – Campeão Nacional de Rallis” realiza-se depois na Biblioteca Municipal Vergílio Ferreira com a participação do antigo piloto e do jornalista António Catarino. Após a sessão há um momento musical protagonizado pela orquestra Rafael Ferrandiz – Música ao Volante.